Başkan Bakıcı'nın Mevlid Kandili mesajı

Başkan Bakıcı, mesajında, Mevlid Kandili'nin tüm insanlığa ve İslam dünyasına barış, adalet ve hayırlar getirmesini temenni ederek; “Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâkî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O'nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Peygamber Efendimizin insanlığın huzur ve mutluluğunu esas alan çağrısına, bizler de geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimize sağlıklı bir şekilde aktarıp yaşatılması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. İşte Mevlid Kandili ve diğer mübarek gün ve geceler; bu çağrıyı gönlümüzde, zihnimizde, hayatımızda diri ve canlı tutmak adına fırsat günleridir. Bu günler toplumsal birlik ve beraberliğin, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı günlerdir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Mevlid Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasına, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenâb-ı Allah'tan diliyor, hemşerilerimizin ve tüm İslâm âleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum” dedi.