Başkan Bakıcı’nın Pazaryeri ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Pazaryeri’ne gerçekleştirdiği ziyaretlerde ilk olarak Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti. Burada Başkan Yalçın’la bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı belediye faaliyetleri ile ilgili olarak fikir alış verişinde bulundu ve Başkan Yalçın’a çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Yalçın’da, Başkan Bakıcı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından Pazaryeri Kaymakamlığı’na geçen Başkan Bakıcı burada Kaymakam Bayram Sağır’ı makamında ziyaret etti. Pazaryeri’nin 78. Kaymakamı olan Kaymakam Sağır’a yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Bakıcı Kaymakam Sağır ile bir süre görüştü. Yapılan görüşmenin sonunda Başkan Bakıcı ziyaretin anısına, Kaymakam Sağır’a üzerinde Bozüyük’ün simgesi Metristepe Anıtı bulunan plaket takdim etti.

Başkan Bakıcı’ya Pazaryeri ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu eşlik etti.