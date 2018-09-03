Başkan Bakıcı’nın sürpriz ziyaretleri devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı son olarak ilçe genelinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak esnaflara hayırlı işler diledi. Hasta ziyaretinde bulunan Başkan Bakıcı, İlçe Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret etti. Başkan Bakıcı ilk olarak İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy’u ziyaret ederek hatır kahvesi yudumladı. Dr. Gürsoy’a işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Bakıcı, daha sonra Dr. İsmail Bey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnaflarla çay içip sohbet eden Başkan Bakıcı, onların istek ve önerilerini dinledi. Ardından İsmet İnönü Caddesi’nde faaliyete geçen bir marketi ziyaret eden Başkan Bakıcı, yerli ürünlere teşvik için açtığı stantta ücretsiz yerli ürün dağıtan market işletmecilerine hayırlı iş, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Başkan Bakıcı, son olarak Çarşı Mahalle’de ikamet eden Sami Sevim’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Her zaman vatandaşlarla iç içe olduklarından söz eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Gerek gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleri, ya da ev ziyaretleri ile gerekse esnaf ziyaretlerimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yaptığımız ziyaretlerimizle mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görerek, anında müdahale ediyoruz. Devam eden çalışmaları da birlikte denetliyor, onların taleplerini dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizim için çok değerli” dedi.