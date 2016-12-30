Başkan Bakıcı’nın yeni yıl mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni yıl nedeni ile yayınladığı kutlama mesajında, 2017 yılının tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bakıcı, mesajında; “Yeni yıl beraberinde yeni hedefleri, yepyeni umutları, yeni hayalleri, yeni başlangıçları, yeni dilekleri getirir. İnsanlık tarihinin tanık olduğu en acı kavgalarla, savaşlarla, terörle anılan bir yılı geride bırakırken koruduğumuz umutlar ve güçlenen hayallerimizle 2017 yılının barışın, huzurun müjdecisi, geleceğe güvenle bakılabilen; tüm güzel umutların gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yıl boyunca modern belediyecilik anlayışı ile şekillendirerek hayata geçirdiğimiz projelerimizle daha modern ve daha güzel bir Bozüyük yolunda emin adımlarla ilerledik. 2017 yılında da yeni projeler için var gücümüzle ve yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılın; ilçemizde ve ülkemizde sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve yardımseverlik duygularının arttığı huzur ve güvenin tesis edildiği, güzel günler getirmesini temenni ederek; sağlık, mutluluk, barış ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum” diye belirtti.