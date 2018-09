Başkan Bakıcı’nın Zabıta Haftası mesajı

Başkan Bakıcı, Zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Zabıta Haftası’nın 192. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulayan bir kolluk gücüdür. Kanun ve nizamlar çerçevesinde görevini yerine getiren zabıtanın amacı halkın huzurunu ve esenliğini sağlamaktır. Zabıta teşkilatımız her zaman vatandaşa yol gösterici, giydiği üniforma ile halkın esenliğine hizmet etme bilinciyle hareket etmektedir. ’Önce İnsan’ anlayışıyla hizmet üreten zabıtamız bu amaç doğrultusunda fedakârca çalışmaktadır. Bu yüzden işleri hem çok zor hem çok kutsal. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Bu vesile ile bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Bozüyük Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.