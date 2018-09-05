Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 12:27

Başkan Bakıcı’nın Zabıta Haftası mesajı

Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, “Zabıta Haftası” nedeni ile mesaj yayınladı.

Başkan Bakıcı’nın Zabıta Haftası mesajı

05 Eylül 2018 12:27


Başkan Bakıcı, Zabıtanın temellerinin atıldığı 1826 yılı esas alınarak her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan ‘Zabıta Haftası’nın 192. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında “Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan, toplumda güvenlik, dirlik ve sağlık şartlarının bozulmaması amacıyla görev yapan zabıta teşkilatımız, aynı zamanda şehirle alakalı alınan karar ve yasaları da uygulayan bir kolluk gücüdür. Kanun ve nizamlar çerçevesinde görevini yerine getiren zabıtanın amacı halkın huzurunu ve esenliğini sağlamaktır. Zabıta teşkilatımız her zaman vatandaşa yol gösterici, giydiği üniforma ile halkın esenliğine hizmet etme bilinciyle hareket etmektedir. ’Önce İnsan’ anlayışıyla hizmet üreten zabıtamız bu amaç doğrultusunda fedakârca çalışmaktadır. Bu yüzden işleri hem çok zor hem çok kutsal. Zabıta Müdürlüğümüz bütün personeli ile vatandaşlarımızın her zaman yanında ve hizmetindedir. Bu vesile ile bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Bozüyük Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç