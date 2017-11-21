Başkan Bakıcı’ya Ak Parti il ve ilçe başkanlarından nezaket ziyareti

Başkan Bakıcı’ya makamında nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a, Yenipazar İlçe Başkanı Ahmet Çağlayan, Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekci, Pazaryeri İlçe Başkanı Mehmet Üstün, Osmaneli İlçe Başkanı Mehfaret Göbekçi, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İnhisar İlçe Başkanı Osman İşleten, Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen ve Bozüyük İlçe Başkanı Mesut Çetin eşlik etti. Bozüyük Belediye Başkanı Danışmanı Levent Tokmak’ın da hazır bulunduğu ziyarette Başkanlar fikir alış verişinde bulunarak yaptıkları çalışmaları değerlendirdiler. Ziyaretin sonunda Başkan Bakıcı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.