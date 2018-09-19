Başkan Bakıcı'ya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden teşekkür

Bozüyük Belediyesi tarafından okul bahçelerinde yapılan temizlik çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı park ve bahçeler ekipleri tarafından yabani ot temizliği yapıldı. Ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da süpürge aracı ile süpürülen okul bahçeleri temizlenerek temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu. Yeni eğitim ve öğretim yılı başlangıcında okul bahçelerinde yapılan bu genel temizlik ve düzenleme çalışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve öğrenci velileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konu ile ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesinden bir açıklama yapılarak Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür edildi. Açıklamada “2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçemizdeki tüm okullarımızın bahçelerini temizlik araçları ile temizleten ve eğitim öğretim yılı başlangıcında çocuklarımıza yakışır eğitim ortamları hazırlamamızda eğitim camiasından desteklerini esirgemeyen, eğitim gönüllüsü Bozüyük Belediye Başkanı Sayın Fatih Bakıcı'ya velilerimiz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.