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16 Mayıs 2018 11:03

Başkan Bakıcı’ya öğrencilerden videolu teşekkür

Bilecik’in Bozüyük ilçesinden Çanakkale gezisine katılan bir grup lise öğrencisi, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya hazırladıkları görüntü ile teşekkür etti.

Başkan Bakıcı’ya öğrencilerden videolu teşekkür

16 Mayıs 2018 11:03


Gençlere yönelik birçok alanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara Çanakkale kültür turlarını da ekleyen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı lise 11. sınıf öğrencisi 978 kişiyi, kurtuluş destanının yazıldığı Çanakkale ile buluşturdu. Bozüyük Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan “Bozüyük Gençliği Ecdadıyla Buluşuyor” protokolü kapsamında düzenlenen Bozüyük Belediyesi kültür turları kapsamındaki Çanakkale gezilerine katılan bir grup lise öğrencisi gezi sırasında çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğrenciler Çanakkale Abidesi’nin önünde çektikleri videoda “Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Bozüyük Belediyesi Kültür turları kapsamında gece yola çıkan öğrenciler rehberler eşliğinde 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Abide, Yahya Çavuş Şehitliği, Zığındere, Alçıtepe Hastane Müzesi, Seyit Onbaşı, Çanakkale’de Aynalı Çarşı ve Askeri Müze’yi ziyaret ederek Çanakkale ruhunu yerinde yaşadı. Tarihe ismini altın harflerle yazdıran ecdadı hakkında bilgi sahibi olan gençler, ücretsiz olarak düzenlenen kültür turlarında çoğu hizmet de belediye tarafından sunuluyor.




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