Başkan Can, 6. Olağan Büyük Kongre hakkında değerlendirmede bulundu

Olağan Büyük Kongre hakkında değerlendirmede bulundu.

AK Parti’nin ve AK davanın Türk ve gönül coğrafyasındaki önemine değinen Belediye Başkan Nihat Can, "Liderimiz, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile güçlenmeye, büyümeye, 2023, 2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için ’Durmak Yok Yola Devam’ dedik ve kongremizi gerçekleştirdik. Öncelikle 6. Olağan Büyük Kongremizin ülkemize, milletimize; dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecikimize, teşkilatımıza ve tüm dünya mazlumlarına hayırlara vesile olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. 17 yıldır büyümenin, birliğin ve dirliğin savunucu partimiz şölen havasında bir kez daha demokrasi güzelliğini ortaya koydu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, Milletimizin verdiği karar üzere geçilen yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bugün ülkemiz ve milletimizin menfaatine daha hızlı kararlar alabilecek. Daha hızlı büyüyecek ve millet ve ülke olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çıkacak. Bu duygu ve düşüncelerle bugün büyük bir coşku ile gerçekleştirilen kongremizin her açıdan Milletimiz, devletimiz ve bize umut bağlayan bütün dünya coğrafyasındaki kardeşlerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.