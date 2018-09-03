Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 12:43

Başkan Can ’Alışveriş Günleri’ etkinlik alanında vatandaşlarla buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 1-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günlerinin kurulduğu alanda esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Başkan Can ’Alışveriş Günleri’ etkinlik alanında vatandaşlarla buluştu

03 Eylül 2018 12:43


1-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günleri ile Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinlikleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi renkli ve güzel aktiviteler ile kutlanıyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, etkinliğin gerçekleştirildiği alanı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler diledi.



"Esnaf ve vatandaşlarımızı alışveriş günlerine bekliyoruz"


Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Alışveriş Günleri’ne esnaf ve vatandaşları davet ederek, “6 Eylül Bilecikimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı kapsamında 1-6 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanımızda düzenlenen 6 Eylül Kültür Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günlerimiz yoğun bir katılımla başladı. Belediyemiz; Bilecik Ticaret ve Sanayi Odamız, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Giyim ve Mensucat Odası, Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası ile Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle düzenlenen alışveriş günlerinde yok yok. Tamamen Bilecik esnafımızdan oluşan pazarda milli ve yerli ekonomiye destek vermek ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına dikkat çekmek adına doları da bu etkinliğimizde boykot ediyoruz. Bu vesile ile alışveriş günlerimizin ve etkinliklerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç