Başkan Can ’Alışveriş Günleri’ etkinlik alanında vatandaşlarla buluştu

1-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günleri ile Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinlikleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi renkli ve güzel aktiviteler ile kutlanıyor. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, etkinliğin gerçekleştirildiği alanı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler diledi.

"Esnaf ve vatandaşlarımızı alışveriş günlerine bekliyoruz"

Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Alışveriş Günleri’ne esnaf ve vatandaşları davet ederek, “6 Eylül Bilecikimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılı kapsamında 1-6 Eylül tarihleri arasında Cumhuriyet Meydanımızda düzenlenen 6 Eylül Kültür Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günlerimiz yoğun bir katılımla başladı. Belediyemiz; Bilecik Ticaret ve Sanayi Odamız, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Giyim ve Mensucat Odası, Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası ile Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası işbirliğiyle düzenlenen alışveriş günlerinde yok yok. Tamamen Bilecik esnafımızdan oluşan pazarda milli ve yerli ekonomiye destek vermek ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına dikkat çekmek adına doları da bu etkinliğimizde boykot ediyoruz. Bu vesile ile alışveriş günlerimizin ve etkinliklerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.