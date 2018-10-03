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Başkan Can çalışmaları yakından izliyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, kentin birçok noktasında yürütülen çalışmaları yakından takip ederken vatandaşlardan gelen sorun ve talepleri de dinliyor.


Göreve geldiği günden bu yana kentte birçok proje ve çalışması ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Nihat Can, Osmangazi Mahallesinde incelemelerde bulundu. Mahalle Muhtarı Yasemin Esen Sezer ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, "Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bilecik için var gücümüzle hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugün Osmangazi (TOKİ) Mahallemizde Muhtarımız Yasemin Esen Sezer Hanım ile birlikte mahalle sakinlerimizin istek ve şikayetlerini dinleyerek yerinde incelemelerde bulunduk. Hizmetkarı olduğumuz şehrimizde vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirerek hemşehrilerimize en iyisini sunmak için çalışıyoruz" dedi.


Mahalle Muhtarı Yasemin Esen Sezer ve mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Nihat Can'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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