Başkan Can, çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Can, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Can, “Belediyemiz olarak şehrimize bir yeşil alan daha kazandırıyoruz. İsmetpasa Mahallesi Özyörem sitelerinin bulunduğu mevkiye yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde yürüyüş alanları, dinlenme ve kamelyalar, yeşil alanlar; çocuklarımızın oynayacağı büyük eğlence parkları ile kıymetli hemşehrilerine hizmet verecek. Eylül ayının sonunda tamamlanacak olan parkımız hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.