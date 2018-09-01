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01 Eylül 2018 13:02

Başkan Can, çalışmaları yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ilde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Can, çalışmaları yerinde inceledi

01 Eylül 2018 13:02


Başkan Can, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Can, “Belediyemiz olarak şehrimize bir yeşil alan daha kazandırıyoruz. İsmetpasa Mahallesi Özyörem sitelerinin bulunduğu mevkiye yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde yürüyüş alanları, dinlenme ve kamelyalar, yeşil alanlar; çocuklarımızın oynayacağı büyük eğlence parkları ile kıymetli hemşehrilerine hizmet verecek. Eylül ayının sonunda tamamlanacak olan parkımız hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.




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