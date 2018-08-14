Başkan Can, Çocuk Evi sakinleriyle bir araya geldi

Bilecik Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü İsrafil Özcan ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Can, “Gözlerindeki ışıltı ve mutluluk ile bizlere güç veren biricik çocuklarımıza, değerli öğretmenimize ve İl Müdürümüz İsrafil Özcan’a, ziyaretleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımız için güzel bir Bilecik ve güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.