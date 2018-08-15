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15 Ağustos 2018 16:45

Başkan Can hafriyat çalışmalarını inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi’ne kazandırılacak olan Ertuğrulgazi Mahallesi Spor ve Yaşam Alanı için hafriyat çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Can hafriyat çalışmalarını inceledi

15 Ağustos 2018 16:45


Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürleri ile incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, çalışmaların son durumu hakkında bilgi verdi. Başkan Can, “Bilecik ve Ertuğrulgazi Mahallesi için vizyon projelerden birini daha uygulamaya koyuyoruz. Ertuğrulgazi Mahallesi Spor ve Yaşam Alanı için hafriyat çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlgili birim müdürlerimiz ve başkan yardımcımızla eski hafriyat alanında incelemelerde bulunduk. Şehrimizin en büyük park alanlarından birini daha vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Gerek mahallemiz gerek şehrimiz için çok büyük bir hizmet olan spor ve yaşam alanında tenis, basketbol, futbol, voleybol gibi spor aktiviteleri gerçekleştirilebilecek. Ayrıca vatandaşlarımız burada dış mekan spor aletleri ile spor yapma, yeşil alanlar ile dinlenme mekanlarında vakit geçirme imkanı bulacak. Burada ayrıca süs havuzları, kafe ve dinlenme noktaları ile sağlıklı yaşam alanları da bulunacak. Üzerinde hassasiyetle çalıştığımız ve büyük önem verdiğimiz bu hizmetimizin en kısa zamanda şehrimiz ve mahallemizin hizmetine sunulmasını temenni ediyorum” dedi.




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