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14 Ağustos 2018 11:02

Başkan Can pazar esnafı ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, pazarı ziyaret ederek esnafla hasbıhal etti.

Başkan Can pazar esnafı ile bir araya geldi

14 Ağustos 2018 11:02


Belirli dönemlerde şehir esnafı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi Kapalı Pazar’ı gezerek vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Ziyareti hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, “Kapalı Pazar esnafımızı ziyaret ederek tüm esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk. Onların bizlere iletmek istedikleri sorun ve talepleri yerinde aldık. Allah’a çok şükür ki bugün değerli hemşehrilerimiz market ortamında alışverişlerini gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımızdan aldığımız memnuniyet ve güçle, bu eserlerimize yenilerini katarak ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Gayemiz vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak” dedi.


Esnaf ve vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.




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