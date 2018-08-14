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14 Ağustos 2018 17:17

Başkan Can sosyal donatı ve yaşam alanında çalışmaları inceledi

Bilecik Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen sosyal donatı ve yaşam alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, "İstasyon Mahallemiz; sosyal donatı ve yaşam alanı ile çok daha güzel olacak" dedi.

Başkan Can sosyal donatı ve yaşam alanında çalışmaları inceledi

14 Ağustos 2018 17:17


Başkan Yardımcısı Abdullah Ay ve ilgili birim müdürleri ile çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Çalışmanın tamamlanması ile alanın İstasyon Mahallesi’nin en cazip bölgelerinden biri olacağını vurgulayan Belediye Başkanı Nihat Can, "Şehrimizin birçok mahallesinde vizyon projeleri gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, mahalle sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltecek projeleri bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor. Birçok mahallede spor ve yeni yaşam alanlarını mahalle sakinlerinin hizmetine suna Bilecik Belediyesi, İstasyon Mahallesi için vizyon projelerden birisi olan çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında Dalakdere’nin ıslahı da Ertuğrulgazi Mahallesi’ne yapılacak olan Elektroflokülasyon Arıtma Tesislerinin devreye girmesi ile ıslah edilecek ve mahalle sakinleri Dalakdere’nin kenarında çay içme keyfini yaşayacak. Bilecik ve mahallenin yeni cazibe alanlarından birisi olacak proje kapsamında; sosyal donatı alanları, ticaret alanları, çocuklar için yeni oyun alanları ve parklar, dinlenme ve yeşil alanlar, kafe ve restoranlar ile spor merkezlerini barındıracak. Yaklaşık 4 bin metre kare alan üzerine inşa edilecek tesis ile mahalle sakinlerimiz, ihtiyacı olan birçok hizmeti bir yerde bulmuş olacak" diye konuştu.




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