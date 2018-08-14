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14 Ağustos 2018 15:58

Başkan Can üreten ve çalışan kadınlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik Belediyesi Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezinde el emeği göz nuru birçok eseri üreten kadınlarla bir araya geldi.

Başkan Can üreten ve çalışan kadınlarla bir araya geldi

14 Ağustos 2018 15:58


Kahvaltı ortamında gerçekleştirilen buluşmada Belediye Başkanı Nihat Can, üreten ve ürünleri ile ekonomiye katkı sunan kadınların talep ve görüşlerini aldı. Bilecik Belediyesinin çalışmaları hakkında kadınlara bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, kötü emel peşinde olanlara inat ülke ve millet olarak topyekun bir şekilde üretmeye ve çalışmaya ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Kadınların toplumsal ve sosyal hayattaki yerine değinen Belediye Başkanı Nihat Can, "Belediyemiz tarafından uzun yıllardır kadınlarımızın hizmetinde olan Osmanlı Kültür ve El Sanatları Merkezimizde gerçekten çok güzel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Üniversite öğrencimizden ev hanımına çalışan kadınlarımızdan annelerimize kadar birçok kesimden hanımefendiler burada birçok dalda el emeği göz nuru eserler ortaya koyuyor. Kadınlarımız ayrıca çalışmaları kapsamında ilimizin değerleri olan Kayı Boyu Simgesi, armalarımız ve buna benzer değerlerimizi de sanata yansıtarak, güzel ürünler ortaya koyuyorlar. Belediye olarak bizler de başta Osmanlı Sultaneli Sokağımız olmak üzere bu tür ürünlerin satışının yapılacağı alanlarımızı arttırarak, kadınlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Hediyelik eşya anlamında da güzel eserlerin üretildiği faaliyetler ile ilimizi de tanıtmış oluyoruz. Ben bu anlamda bu mekanda güzel hizmetler sunan kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.




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