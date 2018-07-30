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30 Temmuz 2018 11:28

Başkan Can vatandaşların sevincini paylaşmaya devam ediyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik ve ilçelerindeki düğünlere katılarak ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor.

Başkan Can vatandaşların sevincini paylaşmaya devam ediyor

30 Temmuz 2018 11:28


Vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için birçok önemli çalışma gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik ve ilçelerindeki düğün merasimlerine katılarak vatandaşların sevincine ortak olmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların acı günlerinde yanında oldukları gibi sevinçli anlarında da mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Başkan Can, “Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de bir araya geliyoruz ve bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Düğün ve sünnet törenlerinde değerli ailelerimizin özel günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Sünnet merasimindeki yavrularımıza da hayırlı ömürler diliyorum” dedi.


Öte yandan Başkan Can, düğün merasimlerinde ailelere çeşitli hediyeler takdim ederken, çocuklara da oyuncaklar dağıttı.




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