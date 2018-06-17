Başkan Can, vatandaşlarla bayramlaştı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Başkan Can, "24 Haziran seçim çalışmalarımız kapsamında İl Başkanımız Fikret Karabıyık ve parti teşkilatımız ile birlikte ilimiz merkeze bağlı köylerinden Deresakarı, Yeniköy, Kızıldamlar, Aşağıköy ve Pelitözü köylerimize ziyarette bulunduk. Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizle bayramlaştık, hasbıhal ettik, kucaklaştık ve bayram sevincimizi paylaştık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.