Başkan Can'a yılın ilk belediye başkan ödülü

Bir dergi tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Yerel Yönetim Ödüllerinde Bilecik Belediyesi "Bilecik Belediyesi Çevre Hareketi" projesi ile yılın il belediyesi seçilirken, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ise yılın il belediye başkanı olarak ödül aldı.

Türkiye'de kentlerin güzelleşmesi ve sürdürülebilir projelerle kentin kültürel hayatının, sanatsal bakış açısının, çevre duyarlılığının, mimari bütünlüğünün, afet bilincinin, sosyal bağlılığının, ekonomisinin çok daha ileriye taşınması için çok emek veren Belediye Başkanları yaptıkları çalışmalar ile ödüllendirildiler.

Bilecik Belediyesi yılın il belediyesi seçildi

Afet Yönetimi, Çevre Koruma, E-Belediyecilik, Kent İçi Ulaşım, Kent Ekonomisi, Kentsel Tasarım, Katılımcı Yönetim, Kentsel Dönüşüm, Sosyal Sorumluluk, Uluslararası İşbirliği, Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması başlıkları altında toplam 12 kategoride gerçekleştirilen ödüllendirmede Bilecik Belediyesi Çevre Hareketi çalışması ile Bilecik Belediyesi Yılın Belediyesi seçilirken, Belediye Başkanı Nihat Can ise yılın il belediye başkanı olarak, ödüle layık görüldü.

“Belediyeciliğin güzel bir örneğini sergiledik ve ödüle layık görüldük''

Bilecik Belediyesi tarafından alınan ödüle ilişkin bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can, ‘'Önceki belediye başkanımız şimdi ise milletvekilimiz olan Selim Yağcı'nın bizlere bıraktığı hizmet bayrağını en iyi şekilde tutmaya gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Kendisi döneminde gerek çevreci belediyecilik anlamında gerek diğer alanlarda başlamış olduğumuz güzel çalışmaları neticelendirdik ve çoğunu insanımızın hizmetine sunduk. Tabi ki bu ödüller ve başarılar bizlere yeni çalışma ve projelerimizde güç ve şevk verecektir. Almış olduğumuz ödüller ilimize ve insanımıza hayırlı ve uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi Çevre Hareketi Projesi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Çevre Hareketi çalışması içerisinde; Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi (EKAY) ile birlikte; Bilecik Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, Bilecik Belediyesi Biyoçeşitlilik ve Kültürel Çeşitlilik Endeksi Çalışması, Bilecik Belediyesi Karbon Ayak İzi Çalışması, Bilecik Belediyesi Ağaç Koruma, Envanterini Oluşturma ve Dijital Takip Sistemi ve Son Teknolojik Klorlama çalışmalarıı yer alıyor.

Her birisi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından örnek gösterilen çalışmalar arasında yer almış ve ödüle layık görülen Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi (EKAY) ülkemiz ve dünya ölçeğinde örnek ve büyük projelerden biri olup birçok belediye tarafından örnek olarak alındı.