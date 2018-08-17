Başkan Can’ın 17 Ağustos mesajı

Depremin acı yüzüyle tekrar karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Başkan Can, mesajımda şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999’da saat 03.02’de meydana gelen ve 45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı ve bu büyük felakette 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Bugün de o felaketin 19’uncu yıl dönümünün olduğu gün. Ülke olarak, o büyük facianın kurbanlarını anarken aynı zamanda bizlerin bu noktada çıkarmamız gereken dersi tekrar hatırlamamız gereken günün adı. Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve ’asrın felaketi’ olarak tanımlanan Marmara depremi, birçok büyük ilimiz ve civar ilçelerde yıkıma yol açtı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremde, 16 milyona yakın insan değişik düzeylerde etkilendi. 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Oluşan bu acı tabloya karşı elbette bizler yerel yöneticiler olmak üzere herkesin, depremin acı yüzü ile bir daha karşılaşmaması için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Devletimiz ve hükümetimizin bu konudaki takipleri ve çalışmaları son derece önemlidir. Her yönüyle sağlam kentleşmenin ve sağlam yapılaşmanın olduğu mekanlar temenni ederken, 19 yıl önce meydana gelen depremde canlarını yitiren kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum."