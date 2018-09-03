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03 Eylül 2018 16:08

Başkan Can’ın adli yıl açılış mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, adli yıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can’ın adli yıl açılış mesajı

03 Eylül 2018 16:08


Başkan Nihat Can yayımladığı mesajda, toplumda hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için büyük fedakarlıklarla görev yürüten adalet müessesesinde görev alanlara kolaylıklar dilediğini ifade etti. Can, “Devletimizin yasama ve yürütme gibi temel kurumlarından biri olan yargı organı; hakimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstermektedir. Çağdaş demokrasilerin temelini oluşturan hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklere saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, tüm işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir. Birey hak ve özgürlüklerine duyulan saygı, demokratik hukuk devletinin ürünü, aynı zamanda da doğal bir sonucudur. Haksızlığa uğradığını düşünen bireylerin, umutsuzluğa kapılmadan, demokratik yollarla haklarını aramaları için olanaklar sağlamak, toplum huzurunun temeli ve çağdaş bir yaşamın ana kuralıdır. Bir hukuk devletinin varlığı ancak tarafsız bir yargı sistemi ile mümkündür. Devletimizin yasama ve yürütme gibi temel kurumlarından biri olan yargı organı; hakimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba göstermektedir. Bu düşüncelerle, adli yıl açılışını kutluyor, yeni adli yılın şehrimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Adaletimizin sağlayıcıları olan hakim, savcı ve avukatlarımıza, tüm yargı çalışanlarına, yeni adli yılda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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