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17 Ağustos 2018 11:30

Başkan Can’ın Ankara temasları

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bir takım temaslar için Ankara’ya gitti.

Başkan Can’ın Ankara temasları

17 Ağustos 2018 11:30


Başkan Can, ilk olarak Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir’i, buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ve son olarak Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı ziyaret etti.


Ziyaretleri sonrası açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Milletvekilimiz Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanımız Mesut Çetin ve Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Halil Eldemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum. Buradan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’i makamında ziyaret ettik. Ziyaretimizde bakanımıza ilimiz ve belediyemiz çalışmaları hakkında bilgiler aktardık. Yapacağımız çalışmalar hakkında tavsiyeler ve tecrübelerini aldık. Bakanımıza misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Son olarak Emniyet Genel Müdürümüz Celal Uzunkaya’yı ziyaret ettik. Genel müdürümüze çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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