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Başkan Can'ın Ankara temasları

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bir takım temaslar için Ankara’ya gitti.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, bir takım temaslar için Ankara'ya gitti.


Başkan Can, ilk olarak AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi, ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilecik Koordinatörü Bilal Uçar'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretleri sonrası açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Yerel Yönetimler Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettik. Yerel Yönetim konularında istişarelerde bulunduk. Yeni görevlerinde muvaffakiyetler diledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve şehrimiz için ilk günkü aşkla durmadan, yorulmadan canla başla ilk günkü heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ardından AK Partimizin Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilecik Koordinatörü Bilal Uçar'a ziyarette bulundum. Şehrimizde yürütmüş olduğumuz çalışmalara ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunduk. Durmadan, yorulmadan var gücümüzle şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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