Başkan Can’ın ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yurdun her karış toprağının eşsiz bir değere sahip olduğunu vurguladı. Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun önemine mesajında dikkat çeken Başkan Can, "Tarihimizde eşsiz güzellikteki vatan topraklarını canları pahasına koruyup emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere, bu vatana hizmet etmiş saygıdeğer ecdadımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Her bir karış toprağı bizler için çok önemli olan yurdumuz, şanlı tarihinde birçok kez düşmanı hezimete ve büyük yenilgilere uğratmıştır. Bu şanlı zaferlerden birinin yaşandığı yerlerden birisi de şüphesiz Bozüyük’tür. Her düşman işgalinden, kurtuluşun önemli olması gibi Bozüyük’ün de düşman saldırılarından muzafferiyetle ayrılması son derece önemlidir. Çünkü Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtulması sadece Bozüyük ve bölgesini değil, aynı zamanda düşmanın ana yurdun merkezine doğru istilasını da engellemiştir. Nasıl ki Çanakkale, düşmanın İstanbul ve vatanımıza girişine bir set ve engel olmuşsa Bozüyük’ün düşmanı durdurması da düşmanın doğuya doğru ilerleyişini durdurması açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Bozüyük, düşman taarruzunun Eskişehir’e doğru ilerlemesini durdurmakta ordumuz için bir dayanak olmuştur"

Mesajının devamında halkın vatan sevgisine dikkat çeken Başkan Can, "Öyle ki Bozüyük, 1920 Haziran’ında Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nin ilk kuruluş günlerinde bir müddet cephe karargahı olmuş ve halkın gösterdiği vatan sevgisi ve fedakarlıkla 1920 Haziranında başlayan ve Bursa’nın düşmesiyle sonuçlanan ilk düşman taarruzunun Eskişehir’e doğru ilerlemesini durdurmakta ordumuz için bir dayanak olmuştur. Diğer yandan Bozüyük ve çevresinde 1. ve 2. İnönü gibi büyük savaşların ve muzafferiyetlerin de olduğunu hatırlamamız gerekir. Belki de Bozüyük ve yakın bölgenin, kurtuluş mücadelesinde verdiği önem, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 2. İnönü Muharebesi sonucunda belirttiği şu eşsiz ifadeleriyle daha anlaşılır olacaktır. ’Zira o bu zaferi siz orada yalnız düşmanı değil, aynı zamanda Türk Milletinin makus talihini de yendiniz’ şeklinde belirtmiştir. Üzerinde yaşadığımız toprakların önemini ve gösterilen fedakarlığı, bütün benliğimizle hissettiğimiz bir duygu ve düşünceyle bu aziz vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yakın silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize olan şükran ve minnettarlığımızı tekrarlıyor, onları saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.