Başkan Duymuş, sünnet törenine katıldı

Vezirhan’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen sünnet törenine, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Sünnet töreninde açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, “Belediyemiz personeli Gürkan Başhan’ın oğlunun sünnet törenine milletvekillerimiz, el ve ilçe başkanlarımız ile birlikte katıldık. Rabbim sünnet olan yavrumuza şifalar versin. Allah damatlığını da göstersin” dedi.