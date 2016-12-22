Başkan Duymuş’a ziyaretler devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’ a ziyaretler devam ediyor.

Başkan Duymuş’u Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve AKPORT Lojistik’ten ziyaretler gerçekleştirildi. İlk olarak Başkan Duymuş makamında Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mefail Ateş ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Vezirhan’ın ticaret ve sanayisi hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Duymuş ziyaretçilerine teşekkür etti. Ardından Başkan Duymuş, AKPORT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Genç’i Vezirhan Tesisleri’nde ağırladı. Vezirhan Beldesi’nde bulunun tren yolu lojistik rampasını kiralayan AKPORT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı ile bu konu hakkında istişareler gerçekleştirildi.