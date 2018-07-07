Başkan Duymuş’tan hasta vatandaşa tekerlekli sandalye

Başkan Mehmet Duymuş, beldede ikamet eden Akil ve Nevariye Aydaç ailesini ziyaret etti. Nevariye Aydaç’ın ihtiyacı dahilinde tekerlekli sandalye veren Başkan Duymuş, acil şifalar diledi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Duymuş, "Beldemiz sakinlerinden Akif ve Nevariye Aydaç ailesini ziyaret ederek hastamıza ihtiyacı dahilinde tekerlekli sandalye vererek acil şifalar diledik. Bu hafta düğün cemiyetleri olacak olan bir aileyi de ziyaret ederek düğün evine Türk bayrağımızı hediye ettik" dedi.