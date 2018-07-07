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07 Temmuz 2018 10:40

Başkan Duymuş’tan hasta vatandaşa tekerlekli sandalye

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldedeki bir vatandaşa ihtiyacı dahilinde tekerlekli sandalye hediye etti.

Başkan Duymuş’tan hasta vatandaşa tekerlekli sandalye

07 Temmuz 2018 10:40


Başkan Mehmet Duymuş, beldede ikamet eden Akil ve Nevariye Aydaç ailesini ziyaret etti. Nevariye Aydaç’ın ihtiyacı dahilinde tekerlekli sandalye veren Başkan Duymuş, acil şifalar diledi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Duymuş, "Beldemiz sakinlerinden Akif ve Nevariye Aydaç ailesini ziyaret ederek hastamıza ihtiyacı dahilinde tekerlekli sandalye vererek acil şifalar diledik. Bu hafta düğün cemiyetleri olacak olan bir aileyi de ziyaret ederek düğün evine Türk bayrağımızı hediye ettik" dedi.




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