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24 Aralık 2016 11:35

Başkan Duymuş’tan Tuğgeneral Koç’a ziyaret

Başkan Duymuş’tan Tuğgeneral Koç’a ziyaret

24 Aralık 2016 11:35

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 2. Jandarma Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç’u ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Vezirhan Belediyesi Meclis üyesi Recep Arabacı ve İsmail Cingil de katıldı. Başkan Duymuş’un Tuğgeneral Koç’a baş sağlığı dileklerini ilettiği ziyarette ülke gündemi hakkında da istişareler gerçekleştirildi. Başkan Duymuş ziyaretin ardından, “Meclis üyelerimiz Recep Arabacı ve İsmail Cingil ile Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral sayın Halis Zafer Koç Paşayı makamında ziyaret ettik. Göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı paşamıza teşekkür ederiz. Allah askerimizi, polisimizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.



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