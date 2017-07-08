Başkan Duymuş’tan Vali Büyükakın’a ziyaret

Ziyarette açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Beldemizin konumu ve durumuna ilişkin olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Sayın valimizin konulara yaklaşımı beldemizin konularının değerlendirilmesi bizleri son derece mutlu etti. Güzel bir çalışma süreci olacağına canı gönülden inanıyorum. Sayın valimize yeni görevinde de başarılar diliyoruz. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bizleri güzel şekilde ağırladığı için misafirperverliğinden dolayı valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.