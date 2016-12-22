Başkan Duymuş’un Ankara temasları

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Ankara’da bir takım temaslarda bulundu.

Başkan Duymuş, Ankara temasları kapsamında ilk olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Bilecikli Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Beldede yapılan doğalgaz çalışmaları, elektrik enerji hatlarının yer altına alınması projesi ve Sakarya su pompalarını besleyen enerji nakil hattının yenilenmesi projelerin akıbeti konuşulan ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak hizmetlerin beldeye kazandırılması konusunda müsteşardan söz alındı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Baş Danışmanı Fatih Dut’u makamında ziyaret eden Belediye Başkanımız Duymuş, Bakanlıkta bulunan projeler ile ilgili bilgi aldı. Cumhuriyet Meydanı yenileme ve cadde ve sokak parke yenileme projelerinin 2017 yılında başlayacağının ve hizmete dönüşeceğinin sözü de Başdanışman Dut’tan alındı.

Vezirhan Beldesi için yapılan çalışmaların ve projelerin takibi ve iletişimi için 2 gün boyunca Ankara’da temaslarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yapılan bu ziyaretlerin artarak devam edeceğini belirtti.