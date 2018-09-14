Başkan Fatih Bakıcı'nın yeni eğitim yılı mesajı

Başkan Bakıcı mesajında, “Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları; dinini bilen, vatanını ve milletini seven, ahlaklı ve dürüst bir birey olarak yetiştirilmeleri, başta evlatlarımızın hakkı olduğu gibi, bizim de hem onlara hem de milletimize karşı olan en önemli vazifemizdir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) bir anne-babanın, çocuğuna verebileceği en güzel hediyenin, onların güzel bir şekilde yetiştirilmesi olduğunu ifade etmiştir. Çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevrelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilmesinin iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek eğitimli, nitelikli, çalışkan, vatanını, milletini seven insanlarla mümkündür. Medeniyetimizin temeli ve önceliği olan eğitim, istikbalimizin emanetçisi çocuklarımızın fen bilimleri, temel bilimler ve pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da önemli bir fırsattır. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, eğitim neferi öğretmenlerimizin gözetiminde vatanına ve milletine bağlı sağlam bir nesil olarak yetiştirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.