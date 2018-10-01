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Başkan Mustafa Yaman futbolcuları tebrik etti

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularını tebrik etti.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköyspor futbolcularını tebrik etti.


Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bayırköyspor futbolcularını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Ardından bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, “Bilecik 1. Amatör Ligi'nin ilk haftasında Pazaryerispor'u 3-1 mağlup eden Bayırköyspor kulübümüzün başta başkanı Kızmaz'ı, teknik direktörümüz Hasan Kol'u, belediye sorumlumuz Yaşar Kayadelen'i, sahada ter döken futbolcu kardeşlerimi ve centilmen Bayırköyspor taraftarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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