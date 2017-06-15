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15 Haziran 2017 18:22

Başkan Ramazan Ayva mazbatasını aldı

Bilecik’in Bozüyük MHP İlçe Başkanlığına seçilen Ramazan Ayva mazbatasını alarak göreve başladı.

Başkan Ramazan Ayva mazbatasını aldı

15 Haziran 2017 18:22


Hafta sonu tekrarlanan seçimin galibi Ayva, yönetim kurulu üyesi arkadaşları ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Ayağının tozuyla önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ayva, ilk olarak hafta sonu gerçekleştirilen olağan kongrede kendisine destek veren vermeyen tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti. Ayvan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Genel Merkez ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emrinde olduğunu sözlerine ekledi.


İlçe Başkanı Ramazan Ayva, yaptığı açıklamada “Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz ilçe kongremizin ardından mazbatamızı alarak göreve başladık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile ilk toplantımızı yaparak görev dağılımımızı yaptık. İlçe Başkan yardımcılıklarına İbrahim Kuru, Halil Ersan Koç, Ersin Yalnız görevlendirilirken ilçe sekreterliğine Cumhur Türkmen, ilçe muhasipliğine ise Osman Köse görevlendirildi. İlk toplantımızın neticesinde görev dağılımını bu şekilde gerçekleştirdik. Yıllar içinde yaşanan kırgınlık ve küskünlükleri ortadan kaldırmak, tekrar kardeşlik hukukumuzu tesis etmek, birbirimizle kucaklaşmak ve birbirimize sarılmak için bu kutlu yola çıktık. Amacımız Bozüyük’ümüzde eskiden olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde MHP’yi tekrar birinci parti yaparak Milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde en yüksek oyu alarak 3 hilali en yükseğe taşımaktır. Bunun için gerekli olan çalışmalarımızı bugünden itibaren başladık. Ben tekrar yönetim kuruluma ve şahsıma kongremizde destek veren delegelerimize, üyelerimize MHP camiasına ve sevenlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da desteklerini bekliyoruz” dedi.




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