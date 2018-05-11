Başkan Şahin’ in Hemşireler Haftası mesajı

Başkan Şahin, mesajında, sağlığın temel insan haklarından biri olduğunu hatırlatarak, "Sağlık, bireylerde zorunlu, vazgeçilmez ve hayatın her döneminde aynı önemi koruyan temel ihtiyaçlardan biridir. Bu ihtiyaca cevap veren personel içinde en önemli meslek grubu ise hemşirelerdir. Hemşirelik, güç çalışma şartlarını gerektiren, özveri, sabır, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran zor bir meslektir. Hemşirelik, diğer mesleklerde olduğu gibi, toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan hayatıyla yakından ilgili bir meslektir; ekip çalışmasını bilen, el becerisi olan, hızlı çalışan hünerli eller ister, temelinde sevgi, saygı yatar. Hemşire din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin, birey, aile ve topluma sağlığını kazandırmak için çalışır" dedi.

Sevgiden, şefkatten, disiplin ve ciddiyetten uzak bir kişinin hemşireliği icra etmesinin mümkün olmayacağını belirten Başkan Şahin, "Hemşire, sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Bu yönü düşünüldüğünde, hemşirelerin, hem eğitim açısından hem de psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi gereken bir meslek grubu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kutsal mesleğe gönül vermiş tüm hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı.