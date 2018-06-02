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02 Haziran 2018 13:37

Başkan Şahin itfaiye personeli ile iftarda bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sakarya Büyükşehir, Geyve, Pamukova, Bilecik, Söğüt, Bozüyük, Gölpazarı, Pazaryeri, Vezirhan, Bayırköy ve Osmaneli itfaiye grupları ile iftar yemeğinde buluştu.

Başkan Şahin itfaiye personeli ile iftarda bir araya geldi

02 Haziran 2018 13:37


Osmaneli İtfaiye Amirliği’nin İçmeler tesislerinde düzenlediği iftarına erken saatlerde gelen Başkan Şahin, birim amirleri ve itfaiye personeli ile bir süre sohbet etti. Ezanın okunmasından sonra yapılan dualarla oruçlar açıldı.


İftar sonrası konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin “Bu yıl ilki gerçekleştirilen komşu il, ilçe ve belde itfaiye personellerimiz ile birlikte bu güzel iftar programında bir arada olduk. İtfaiyeciliğin dünyanın en zor ama en şerefli mesleklerinden biri. Kar kış demeden zor şartlar altında çalışan itfaiye erleri sımsıkı bir arkadaşlık kurarlar ve dostluk başka hiçbir meslekte bulunmaz. Bizler personelimizle bir bütünün parçalarıyız. Bu nedenle birlik beraberliğimiz yaptığımız işe de performans olarak yansımaktadır. Ramazan ayının manevi havasını personelimizle yaşamak için, iftar programları düzenliyoruz. İftar programlarını geleneksel hale getirdik, önümüzdeki yıllarda da devam edecek iftar programına katılan davetlilerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Sıcak bir ortamda açılan oruçların ardından yapılan dua ile iftar programı sona erdi.




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