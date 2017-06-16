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16 Haziran 2017 11:14

Başkan Şahin mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, düzenledikleri mahalle iftarları kapsamında İnönü Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Şahin mahalle iftarlarında vatandaşlarla bir araya geldi

16 Haziran 2017 11:14


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve eşi Tomris Gedik Şahin, iftara katılan vatandaşlara yemek öncesi sohbet etti. Akşam ezanın okunmasının ardından oruçlar açıldı. İlçe Müftüsü Aydın Bostancı’nın yapmış olduğu yemek duasının ardından konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan-ı Şerif’in insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağladığını ifade etti. Başkan Şahin, “Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan Ramazan-ı Şerif, dini açıdan taşıdığı anlamın yanı sıra sosyal olarak da tam bir dayanışma dönemidir. Halkımızın bu kutsal ayda yardım yaparak, bağışta bulunarak, dua ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla dayanışma içinde olacağına inanıyorum. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazan-ı Şerif’i bu erdemli özelliklerin yerleşmesi için bir vesile olarak değerlendirmeliyiz. Ramazanın, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.


İftar yemeğine, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve eşi Tomris Gedik Şahin’in yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, AK Parti Kandın kolları, Belediye meclis üyeleri ve İnönü Mahalle sakinleri de katıldı.




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