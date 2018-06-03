Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 12:25

Başkan Şahin orucunu TOKİ sakinleri ile açtı

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, TOKİ sakinleriyle iftar programında bir araya geldi.

Başkan Şahin orucunu TOKİ sakinleri ile açtı

03 Haziran 2018 12:25


Halil Eldemir ve Başkan Şahin geleneksel mahalle iftarına katılan sakinleri iftar öncesi tek tek ziyaret ederek hasbihal etti. Beraberliğin ve bütünlüğün sağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Münür Şahin, "Yine hep birlikte Ramazan ayını idrak etmenin, birlikte oruç açmanın heyecanını yaşıyoruz. Tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri Allah kabul etsin. İnşallah Ramazan birliğimizin beraberliğimizin pekiştiği, iyinin kötünün halinden anladığı, yardımlaşma duygusunun arttığı çok önemli bir ay. Bu ayda açın halini anlayıp, dertlinin derdiyle dertleşebiliyorsak, komşumuzla ilgilenebiliyorsak kardayız demektir. Osmaneli Belediyesi olarak, birlik beraberliğimizi artırma adına her yıl mahallelerde toplu iftarlar düzenliyoruz" açıklamalarında bulundu.



"Bugün sofranıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"


Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise "Ben de öncelikle Ramazan’ı Şerifin mübarek olmasını diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenabı Allah’tan hepimize sağlık ve mutluluk içerisinde bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum. Ramazan ayı, birlik ayı, beraberlik ve kardeşlik ayıdır. İşte bizler de bugün sofranıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir ayda sizlerle İnşallah daha güzel ve daha iyi günlere ulaşırız. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe ülkemizin de daha iyiye ve güzele gideceğine inanıyorum. Bu güzel sofranın kurulmasında katkısı olanlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç