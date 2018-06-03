Başkan Şahin orucunu TOKİ sakinleri ile açtı

Halil Eldemir ve Başkan Şahin geleneksel mahalle iftarına katılan sakinleri iftar öncesi tek tek ziyaret ederek hasbihal etti. Beraberliğin ve bütünlüğün sağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Başkan Münür Şahin, "Yine hep birlikte Ramazan ayını idrak etmenin, birlikte oruç açmanın heyecanını yaşıyoruz. Tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri Allah kabul etsin. İnşallah Ramazan birliğimizin beraberliğimizin pekiştiği, iyinin kötünün halinden anladığı, yardımlaşma duygusunun arttığı çok önemli bir ay. Bu ayda açın halini anlayıp, dertlinin derdiyle dertleşebiliyorsak, komşumuzla ilgilenebiliyorsak kardayız demektir. Osmaneli Belediyesi olarak, birlik beraberliğimizi artırma adına her yıl mahallelerde toplu iftarlar düzenliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Bugün sofranıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise "Ben de öncelikle Ramazan’ı Şerifin mübarek olmasını diliyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenabı Allah’tan hepimize sağlık ve mutluluk içerisinde bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum. Ramazan ayı, birlik ayı, beraberlik ve kardeşlik ayıdır. İşte bizler de bugün sofranıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir ayda sizlerle İnşallah daha güzel ve daha iyi günlere ulaşırız. Bu birlik ve beraberliğimizi sürdürdüğümüz müddetçe ülkemizin de daha iyiye ve güzele gideceğine inanıyorum. Bu güzel sofranın kurulmasında katkısı olanlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.