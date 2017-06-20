Başkan Şahin, orucunu TOKİ sakinleriyle açtı

Her zaman Osmanelili hemşehrilerinin yanında yer almayı ve onlarla iç içe olmayı tercih eden Belediye Başkanı Münür Şahin, orucunu TOKİ konutlarında oturan vatandaşlarla birlikte açtı. TOKİ konutlarında düzenlenen iftar yemeğinde vatandaşlarla tek tek sohbet eden Başkan Münür Şahin, beraberliğin ve bütünlüğün sağlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yüzlerce kişinin aynı anda oruç açmanın heyecanını yaşadıkları etkinlikte konuşan Başkan Şahin, "Yine hep birlikte Ramazan ayını idrak etmenin, birlikte oruç açmanın heyecanını yaşıyoruz. Tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri Allah kabul etsin. İnşallah Ramazan birliğimizin beraberliğimizin pekiştiği, iyinin kötünün halinden anladığı, yardımlaşma duygusunun arttığı çok önemli bir ay. Bu ayda açın halini anlayıp, dertlinin derdiyle dertleşebiliyorsak, komşumuzla ilgilenebiliyorsak kardayız demektir. Osmaneli Belediyesi olarak, birlik beraberliğimizi artırma adına her yıl mahallelerde toplu iftarlar düzenliyoruz" dedi.