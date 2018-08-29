Başkan Şahin ressam Öztürk’ü ziyaret etti

Ressam Necmi Öztürk’ü çalışmalarından dolayı kutlayan ve sanat üzerine sohbet eden Başkan Şahin, kültür ve sanata önem verdiklerini, bu konuda üzerilerine düşen görevleri yerine getireceklerini söyledi. Başkan Şahin; "Osmaneli’deki tarihi binaların restorasyonu tamamlanmak üzere. Tarihi binalardan birinde, kent müzesi yapmayı düşünüyoruz. Osmaneli’nin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkması için çalışmalarına destek veriyoruz. Oluşturmakta olduğumuz müzemizde Necmi Öztürk için hazırlayacağımız köşeyi planladık. Probleme yakın durursanız çözersiniz, uzak durursanız çözemezsiniz. İnsanları bir araya getirip kentlilik bilincinizi oluşturmamız, insanları sanat, spor ve kültürel etkinliklerle buluşturmamız gerekiyor” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürk ise “Osmaneli’de yapılan yatırım, gençlerin geleceğine yapılan yatırımdır. Eski Osmaneli Evleri restore edilerek, atölye sanat mekânı olarak kullanılabilir. Başkan Şahin’in hayata geçireceği projelerle Osmaneli’de sanata ve sanatçıya daha çok sahip çıkılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahın, Ressam Öztürk’ün atölyesini gezerek yapmış olduğu eserlerini inceledi.