Başkan Şahin, sel ve doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Soğcakpınar köyünde yaşanan dolu felaketinde ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti

Başkan Şahin’e, moral ziyaretinde AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Akçay ve partililer eşlik ettiler. Çiftçilerde görüştükten sonra bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Soğcakpınar köyü ve Kaşıkçı mahallesindeki çiftçilerin çok zor durumda kaldığını söyledi. Belediye olarak AK Parti olarak bu kötü günde çiftçilerin yanında olduklarını göstermek için üreticilerle bir araya geldiklerini vurgulayan Başkan Şahin , “Olağanüstü irilikte dolu yağışı, ekili alanlara büyük zarar verdi. Domates, biber, karpuz, kavun, yem bitkileri gibi tarım ürünleri tarlada kaldı. Kullanılamaz hale geldi” diye konuştu.

Başkan Şahin, çiftçilerin zararlarının karşılanması için etkin görüşmeleri yürüttüklerini ifade etti. Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarının ilgili kamu kurumlarınca yapıldığını, bölgenin afet kapsamına alınması gerekli görüşmelerin yapıldığını belirten Başkan Şahin, “Konuyla ilgili olarak çiftçilerimizin sıkıntılarını bizzat yerinde görmek ve dinlemek için bu akşam iftar yemeğimizde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Danış, Tarım Kredileri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Milletvekilimiz Halil Eldemir’ çiftçilerimiz ile bir araya gelip sorunlar masaya yatırılıp gerekli görüşmeler yapılacak. Süreç valiliğimizin de takibinde. Çiftçimizin bir an önce yaralarının sarılması gerekiyor. Hedefimiz üreticimizin zararlarını belli miktarda da olsa karşılayabilmek. Bu konuda bizler elimizden geleni yapıyoruz. Doludan zarar gören bölgelerin afet kapsamına sokulması ve üreticinin zararlarının karşılanması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden BaşkanŞahin, “İnşallah valiliğimizin öncülüğünde çiftçi kardeşlerimizin yarasına merhem olacağız şeklinde konuştu.