Başkan Şahin vatandaşların sorunlarını dinledi

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, hafta sonunda vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını yerinde dinledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, halkın sorunlarını ve dertlerini bizzat dinlemek ve çözüm üretebilmek için vatandaşlarla buluşuyor. Başkan Şahin, Camicedit Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek sorunları dinledi. Belediye Başkanı Şahin çeşitli sebeplerden dolayı gelemeyen, yaşlı ve engelli vatandaşların da yanına giderek sohbet etti. Başkan Şahin, "Vatandaşlarla yaptığımız bu görüşmeleri vaktimiz oldukça yapacağız. Sorunları dinleyerek çözüm bulmaya çalışacağız. Osmaneli'de hizmet götürmediğimiz mahalle ve sokak kalmayacak. En ücra köşeye bile belediye hizmetimizi vererek vatandaşlarımızı rahat ettireceğiz” dedi.

Uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, bu görüşmelerden memnun olduklarını ve bizzat Belediye Başkanı Şahin'in kendi mahallelerine gelerek onları dinlemesinin çok güzel bir şey olduğunu söyledi. Vatandaşlar, Başkan Münür Şahin'e teşekkür etti