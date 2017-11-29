Başkan Şahin’den Mevlid Kandili mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı

’Sevgili Peygamberimiz, Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünya alemini şereflendirdiği müstesna bir günü idrak ediyoruz’ diyen Başkan Şahin, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gibi kutsi geceleri, fırsat bilip Rabbimize bağışlanmak için dualar etmeliyiz. Rahmet elçisi Hz. Peygamberimizin Dünya’ya teşriflerini ifade eden Mevlit Kandili, Efendimizin bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlaksızlık almış yürümüştü. Allah inancı unutulmuş, insanlık karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz bir hale gelmişti. Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dini ile dünya aydınlandı, Kur’an-ı Kerim ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. Yüce Allah’a inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek yeni bir dönem başladı. Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.”