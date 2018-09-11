Başkan Şahin'den yeni Emniyet Müdürüne hayırlı olsun ziyareti

Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekçi, İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan ile birlikte Yozgat Polis Okulundan Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tayin olan Emniyet Amiri Ali Özgan'ı makamında ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Şahin, "Yeni görev yeriniz hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin huzuru, güveni ve refahı için çalışacağız. Her zaman polisimizin yanında olmaya, onların işlerini kolaylaştırarak ülkemizin huzurunu bozmak isteyen şer odaklarına asla fırsat vermeyeceğiz. İlçemizde birçok başarılı işlere imza atacağınızdan şüphemiz yok" dedi.

Halkın huzur ve güveni için gece gündüz çalışmaktan keyif alacaklarını ifade eden Emniyet Müdür vekili Ali Özgan Başkan Şahin ve beraberindekilere ziyareti nedeniyle teşekkür etti.