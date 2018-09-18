Başkan Şahin'den yeni Kaymakam Yavuz'a hayırlı olsun ziyareti

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindeki heyet, İlçe Kaymakamlığı'na atanan Naif Yavuz'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Son yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Gümüşhane Kaymakamlığından, Osmaneli Kaymakamlığı'na atanan Naif Yavuz'a, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti ilçe Başkanı Mefaret Göbekci, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Şahin, ilçe ile ilgili genel bilgileri Kaymakam Yavuz'a aktardı. Belediyenin çalışmalarıyla ilgili de bilgiler paylaşan Başkan Şahin, "Biz Belediye olarak birçok önemli çalışmaya imza attık. Kaymakamlıkla birlikte yürüttüğümüz projelerimiz de var. Kaymakamlık ile el ele vererek vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Osmaneli'nin yarınının bugününden daha iyi olması için çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde sizlerle Osmaneliye hizmet vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Osmaneli ye hoş geldiniz diyor, yeni görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Naif Yavuz ise Başkan Münür Şahinin kendisine gösterdiği ilgi ve yakınlık nedeniyle teşekkür ederek, Osmaneli için el ele vererek başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.