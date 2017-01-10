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10 Ocak 2017 11:02

Başkan Şahin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Şahin’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 11:02

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, Basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilen bu özel günün 56. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde değerli basın mensuplarımızın sevinç ve gururunu gönülden paylaşıyoruz. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte toplumun aydınlanmasında önemli bir rol üstlenen basın, internet medyası ve sosyal medya ile yelpazesini genişletmiş, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına erişmiştir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, aynı zamanda vatandaşla Devlet arasında köprü görevi görmektedirler. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve yine ilçemizin tanıtımında etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurum ve kuruluşlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri, idareciler olarak bize de çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır. Ayrıca, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de yerel basının katkısı önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; İlçemizde basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



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