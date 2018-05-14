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14 Mayıs 2018 17:33

Başkan Şahin’in Çiftçiler Günü mesajı

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Belediye Başkanı Münür Şahin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin’in Çiftçiler Günü mesajı

14 Mayıs 2018 17:33


Tüm çiftçilerin gününü kutladığını belirten Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun 1984 yılında almış olduğu bir kararla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü olarak kutlanmaktadır. Çiftçilerimiz hayatımızın vazgeçilmezi ve hatta yaşam kaynağı haline gelmiştir. Üretim olmazsa hayatımızı sürdürmemiz bile neredeyse mümkün olmayacaktır. 14 Mayıs, baharın yaza dönüşünün, toprağın ekinlerle ve meyvelerle bezenip bütün cömertliğini ve bereketini, dünyanın en meşakkatli işini icra eden çiftçilerimize sunmaya hazır oluşunun müjdecisi olduğu bir gündür. Çiftçilerimiz her türlü zorluğa rağmen alın teri ile en güzel sebzeyi, meyveyi ve tahılı üretmek için fedakarca çaba ve gayret içerisindedirler. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bel kemiği olan, ülkemizi doyuran emektar çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, ürününün gerçek değerini bulacağı bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verdi.




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