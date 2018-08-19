Başkan Şahin’in Kurban Bayramı mesajı

Mesajında tüm Osmanelilerin ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Şahin, "Bayramlar birlik içinde olmanın ve hayırlı günlerin en başında geliyor. Bu günler dostlukların canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, yardıma muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşan bölücü terör olaylarının, akan kan ve gözyaşının durması bu mübarek günlerde en büyük dua ve temennimizdir. Bayram yakınlıktır, yakınlaşmadır. Kurban Bayramı’nın bütün insanlığımızın kalplerinin birbirine yakınlaşmasını sağlamasını temenni ediyorum. Ben bu düşüncelerle başta Osmanelili hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.