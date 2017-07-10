Başkan Yağcı ailelerin mutluluklarına ortak oldu

Katıldığı düğünlerde açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, evlenen çiftlere mutluluklar dileyerek, “Albayrak ailesinden kadim dostum Saffet Albayrak’ın kızı Tuğba Albayrak’ın mutluluklarına şahit oldum. Tuğba ve Kerem çiftine bir ömür mutluluklar diliyorum. Ardından, İstanbul Bileciklikler Derneğimizin çok kıymetli Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda köylüm Mehmet Çam’ın oğlu Sezer Çam’ın düğün cemiyetine katıldım. Allah mutluluklarını daim etsin. Sezer ve Meral çiftine bir ömür mutluluklar diliyorum. İlimiz esnaflarından Cengiz Acder Bey’in oğlu Cenkhan ve Eda çiftinin düğün cemiyetine katıldık. Çiftimize iki cihan saadeti diliyorum. Abdurrahman Aktaş beyin oğlu Yusuf ve Meryem çiftimizin düğün merasimine katıldık. Çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. İsmail Kaya Bey’in oğlu İlkay ve Sıla çiftimizin özel günlerinde mutluluklarına ortak olduk. Çiftimizi tebrik eder, mutluluklar dilerim. İlimiz esnaflarından Demirbaş Bey’in kızı Kübra ve Volkan çiftimizin düğün cemiyetine katıldık. Çiftimizin mutlulukları daim olsun.

Ardından kadim dostlarımız Faris İdacı ve Mehmet Yaşar Bey’in torunları ve Yunus Yaşar beyin oğlunun sünnet törenine katıldık. Rabbim hayırlı eylesin, mürüvvetini de göstersin. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele” dedi.