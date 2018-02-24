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24 Şubat 2018 12:52

Başkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Başkan Yağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

24 Şubat 2018 12:52


Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Ankara temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 122’inci Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Ankara temasları hakkında sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Selim Yağcı; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 122’inci Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile birlikte Başyazıcıoğlu Cami’sinde cuma namazımızı eda ettik. Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanımızla bir süre sohbet etme fırsatı yakaladık. Dirilişin şehri Bilecik’imize hemşehrilerimize selamlarını illettiler. Allah; Cumhur Reisimize, tüm devlet büyüklerimize ve kahraman ordumuza güç kuvvet versin” şeklinde konuştu.




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